В наших руках паспорт и будущее страны

В рамках традиционного мероприятия «Мы – граждане Беларуси!» 15 марта в районном исполнительном комитете по традиции состоялось торжественное вручение паспортов. Героями дня стали лучшие представители учебных учреждений Пуховщины.

Заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева отметила, что получение основного документа — это знаковое событие в жизни каждого человека, и этот день обязательно должен остаться в памяти. Тем более, что данное мероприятие приурочено ко Дню Конституция Республики Беларусь. Она — основной закон нашего государства, которым закрепляются основы конституционного и государственного строя, права, свободы и обязанности граждан.

— Вы становитесь полноправными гражданами нашей страны,— обратилась со словами приветствия к школьникам Наталья Анатольевна. — Это большое счастье и высокая честь. Именно от вас будет зависеть, какой будет наша Беларусь завтра. Будьте достойными гражданами своей Родины, чтите традиции, заложенные вашими прадедами, дедами, родителями. Трудитесь на благо страны и преумножайте те достижения, которыми мы сегодня можем гордиться.

Обращаясь к молодежи от имени ветеранов Анна Соболевская, председатель районной ветеранской организации, подчеркнула: для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно работать, учиться, заниматься спортом. У каждого молодого человека нашей страны есть возможности для этого. Но нельзя при этом забывать, что быть гражданином — это еще и огромная ответственность за будущее своей страны, обязанность делать все зависящее, чтобы с каждым годом она становилась еще более сильной и процветающей. Анна Александровна призвала школьников ответственно исполнять конституционные обязанности, что подразумевает под собой должное поведение каждого гражданина в интересах общества.

От имени школьников, паспорта которым вручил председатель районного Совета депутатов Александр Пранович, слово взяла ученица СШ №3 г. Марьина Горка Татьяна Кочергина:

— Сегодня у нас особенный день. Мы будто стали старше. В наших руках — паспорта и будущее страны. Мы чувствуем торжественность момента и значимость происходящего события. Обещаем стать достойными гражданами своей страны, отдавать родной стране и своей малой родине знания и умения, учиться и трудиться для ее процветания.

Елена ШАНТЫКО.