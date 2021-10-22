В ногу со временем…

В настоящее время все большую популярность приобретают средства индивидуальной мобильности. Наверное, многие согласятся, что это удобный, экологичный, приятный, а, главное, экономичный способ передвижения. Сегвей, гироскутер, самокат, электровелосипед, моноколесо — это уже реалии сегодняшнего дня. И пуховчане не отстают от современных тенденций.

О своем опыте использования электротранспорта рассказал индивидуальный предприниматель Александр Сюкалов.

—Я активно пользуюсь электротранспортом около четырех лет, — говорит Александр. — Сначала купил электросамокат. Через некоторое время захотелось попробовать что-то еще. Рассмотрев множество вариантов, остановился на выборе моноколеса и ни разу не пожалел.

— Эта конструкция дает уйму возможностей. Во-первых, это единственное устройство, где остаются свободными руки: я могу ехать и одновременно кушать, пить воду или разговаривать по телефону. Во-вторых, это практично. С электросамокатом меня не пустят в метро, магазин или ресторан, а с моноколесом таких проблем не возникает. Я достаю специальную ручку, и оно приобретает вид чемодана на колесах. Также на нем легко могу перемещаться по полю, лесу или по любой другой пересеченной местности. Без труда заезжаю на самую крутую гору и разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов на одном месте. Ну и, в-третьих, — это оригинально и эффектно.

И все же тут не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. При выборе такого устройства, по мнению Александра, нужно отчетливо понимать, подходит ли колесо именно вам.

— Я бы не советовал его покупать людям, которые не занимаются спортом. Передвигаясь на моноколесе, я отчетливо ощущаю нагрузку на мышцы спины. Также серьезной нагрузке подвергаются коленные суставы, — объяснил Александр.

Сразу встать и поехать на моноколесе, скорее всего, у вас не получится. Придется поучиться: у кого-то уйдет день, у кого-то — месяц. Все зависит от ваших способностей. Александр быстро освоил езду, но без падений не обошлось.

Впрочем, научиться ездить — не самое сложное. Сложнее подстроиться под городскую среду. В Марьиной Горке нет велосипедных дорожек для комфортного, а, самое главное, безопасного передвижения на таком устройстве. А ведь с каждым годом электротранспорта становится все больше. И с этим надо что-то делать…

А есть ли для пользователей электротранспорта правила?

За комментарием я обратился в ОГАИ Пуховичского РОВД к инспектору по административной практике Татьяне Карась.

— На данный момент такое устройство, как у Александра, подпадает под термин СИМ (средство индивидуальной мобильности), — объясняет Татьяна. — К ним относятся роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

СИМ несут в себе потенциальную опасность, так как устройства зачастую не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать скорость от 35 до 95 км/ч.

В настоящее время СИМ не являются транспортным средством. Правила дорожного движения, регламентирующие движение транспортных средств, к СИМ не применяются. Действующим законодательством пользователи СИМ приравниваются к пешеходам и могут передвигаться по велодорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам и пешеходным дорожкам, не создавая препятствий для пешеходов, а также в местах, закрытых для движения транспорта, — в парках, скверах, дворах и на специально отведенных для катания площадках.

Выезжать на средствах индивидуальной мобильности на проезжую часть дороги запрещено!

При пересечении дороги по пешеходному переходу, согласно действующему законодательству, пользователи СИМ должны спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу. Пока правила таковы. И нарушать их не стоит.

Станислав БЕЛОУСОВ.