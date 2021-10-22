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В ногу со временем…

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В настоящее время все большую популярность приобретают средства  индивидуальной мобильности. Наверное,  многие согласятся, что это удобный, экологичный, приятный, а, главное, экономичный способ передвижения. Сегвей, гироскутер, самокат, электровелосипед, моноколесо — это уже реалии сегодняшнего дня. И пуховчане не отстают от современных тенденций.   

О своем опыте использования электротранспорта  рассказал индивидуальный предприниматель Александр Сюкалов.

—Я активно пользуюсь электротранспортом   около   четырех  лет, — говорит Александр. — Сначала купил электросамокат. Через некоторое время захотелось попробовать что-то еще. Рассмотрев множество вариантов, остановился на выборе моноколеса и ни разу не пожалел.

— Эта конструкция  дает   уйму   возможностей.  Во-первых, это единственное устройство, где остаются свободными руки: я могу ехать и одновременно кушать, пить воду или разговаривать по телефону. Во-вторых, это практично. С электросамокатом  меня  не пустят  в  метро, магазин или ресторан, а с моноколесом таких проблем не возникает. Я достаю специальную ручку, и оно приобретает вид  чемодана на колесах. Также на нем  легко могу перемещаться по полю, лесу или по любой другой пересеченной местности. Без труда заезжаю на самую крутую гору и разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов  на  одном  месте.  Ну  и,   в-третьих, —  это  оригинально  и эффектно.

И все же тут не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. При выборе такого устройства, по мнению Александра, нужно отчетливо понимать, подходит ли колесо именно вам.

— Я бы не советовал его покупать людям, которые не занимаются спортом. Передвигаясь на моноколесе, я отчетливо ощущаю нагрузку на мышцы спины. Также серьезной нагрузке подвергаются коленные суставы, — объяснил Александр.

Сразу встать и поехать на моноколесе, скорее всего, у вас не получится. Придется поучиться: у кого-то уйдет день, у кого-то — месяц.  Все  зависит  от  ваших  способностей. Александр быстро освоил езду, но без падений не обошлось.

Впрочем, научиться ездить — не самое сложное. Сложнее подстроиться под городскую среду. В Марьиной Горке нет велосипедных дорожек для комфортного, а, самое главное, безопасного передвижения на таком устройстве. А ведь с  каждым годом электротранспорта становится все больше. И с этим надо что-то делать…

А есть ли для  пользователей электротранспорта правила?

За комментарием я обратился в ОГАИ Пуховичского РОВД  к инспектору по административной  практике Татьяне  Карась.

— На данный  момент  такое устройство, как у Александра,  подпадает под термин СИМ (средство  индивидуальной   мобильности), — объясняет  Татьяна. — К ним относятся роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды,  гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

СИМ несут в себе потенциальную опасность, так как устройства зачастую не оборудованы эффективными системами безопасности, но при этом способны развивать скорость от 35 до 95 км/ч.

В настоящее время СИМ  не являются транспортным средством.  Правила  дорожного движения, регламентирующие  движение   транспортных  средств, к  СИМ не применяются. Действующим законодательством  пользователи СИМ  приравниваются  к  пешеходам и  могут передвигаться  по  велодорожкам, а при их отсутствии — по тротуарам и пешеходным дорожкам, не создавая препятствий  для  пешеходов,  а  также  в местах,  закрытых  для   движения транспорта, — в парках, скверах,  дворах  и  на специально отведенных для  катания  площадках.

Выезжать на средствах индивидуальной мобильности на проезжую часть дороги запрещено!

При пересечении дороги по пешеходному переходу, согласно действующему законодательству, пользователи СИМ  должны спешиться, взять устройство в руки и перейти дорогу. Пока правила таковы. И нарушать их не стоит.

 

Станислав БЕЛОУСОВ.

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