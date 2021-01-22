В новой пятилетке нужно особое внимание уделить здоровью и благосостоянию людей — мнение

Для занятий физкультурой и спортом в Беларуси уже сделано очень много, и это направление должно развиваться, потому что здоровый человек — залог успеха страны. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась директор КУП «Физкультура и здоровье» Валентина Янушевская, комментируя положения проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

«Мы живем в прекрасной стране, где есть все, что нужно человеку. Для него что самое важное? Чтобы он был здоров и мог пойти в магазин и купить себе поесть: не просто хлеба, а и что-то вкусненькое. Что касается спорта и физкультуры, то и здесь сделано очень много», — отметила Валентина Янушевская.

В этом мнении она делает отсылку к личному опыту — своему и своей семьи. Сама она — мастер спорта по фигурному катанию. Футбольные фанаты, конечно, знают Виктора Янушевского — одного из лучших защитников в истории белорусского футбола, чемпиона СССР 1982 и 1991 годов, обладателя Кубка СССР 1991-го. Обе дочери Виктора и Валентины стали спортсменками: Светлана — мастер спорта по художественной гимнастике, Яна — мастер спорта международного класса, призер чемпионатов мира и Европы.

А чтобы подтвердить мнение о широких возможностях для занятий спортом у населения, Валентине Янушевской достаточно привести в пример базу предприятия «Физкультура и здоровье». Это большой комплекс с футбольными стадионами и площадками для игровых видов спорта по ул.Гамарника, четыре центра с программами по различным направлениям фитнеса в Советском районе столицы.

«Когда к нам приезжают профессиональные спортсмены и я им показываю наши базы, они даже удивляются, что у нас такие прекрасные условия. Так что для спорта большого и для населения сделано очень много, — подчеркивает Валентина Янушевская. — Только ходите, оздоравливайтесь. Есть площадки, куда можно ходить бесплатно, есть шикарные залы и комплексы для тех, кто готов и платить. Для здоровья сделано все. Эти главные составляющие — здоровье и благосостояние — должны развиваться и в новой пятилетке. И так будет. Потому что люди, которые активно занимаются спортом, меньше болеют, меньше обращаются к врачам. Здоровый человек — это залог успеха нашей Родины».

Валентина Янушковская также является делегатом VI Всебелорусского народного собрания, ее выдвинули от Белорусского союза женщин. «Мне впервые оказана такая честь, и я очень рада. Ведь мы все делаем общее дело. Нам не надо каких-то передряг и не надо вмешательств извне. Нужно, чтобы мы все сплотились, были едины и могли говорить и слушать друг друга, находясь здесь, а не где-то далеко. Люди должны говорить, рассуждать, думать. Поэтому я с нетерпением жду собрания. Жаль, мне слова не дадут, но хочу послушать людей. Может, у кого-то другой взгляд — его тоже надо услышать», — заключила делегат ВНС.

Источник: БелТА