В новом ТК «БАZАР» открылись первые магазины

Добро пожаловать! Одними из первых в новом ТК «БАZАР» покупателей встретили магазин детской одежды «BABY BOOM» и магазин мужской одежды «STILL MAN».

Боди, слипы, школьные брюки и джемпера — в «BABY BOOM» можно выбрать одежду и для малышей, и для подростков 14-15 лет.

Не успели подготовиться к холодам — поспешите в новый торговый павильон. Здесь представлен широкий выбор джинсов и брюк на байке, свитера, шапки. Есть также тренд этого сезона — светоотражающие куртки.

Ассортимент магазина будет обновляться еженедельно. Например, уже на следующей неделе ожидается привоз детских платьев, ведь новогодние праздники все ближе.

По соседству открылся магазин мужской одежды «STILL MAN». Куртки, рубашки, джемпера, спортивные штаны и костюмы, пиджаки, бабочки, шапки… Выбор большой, и первые покупатели не смогли уйти без обновок.

Около 90 процентов товара в упомянутых магазинах — вещи турецкого производства, которые давно завоевали доверие у покупателей.

А как цены? В «BABY BOOM» и «STILL MAN» можно найти товары на любой вкус и кошелек. Почти все вещи представлены в нескольких ценовых категориях, но обязательным критерием для всего ассортимента является высокое качество.

Ждем вас за покупками:

ТК «БАZАР», г. Марьина Горка, ул. Буденного, 18.

Режим работы магазинов «BABY BOOM» и «STILL MAN»:

с 10-00 до 19-00 (будние дни)

с 9-00 до 18-00 (выходные дни).

УНП: 690194456

УНП: 690414565