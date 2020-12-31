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В Новый год пуховчанка празднует день рождения

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Кому-то Новый год, а кому-то еще и день рождения! Как у  Милании  Грохоцкой, которая  в  преддверии  нынешней  новогодней ночи получает поздравления по случаю своего 12-летия.  Девочка обаятельна и талантлива. Ее наградам и  достижениям в столь юном возрасте позавидуют многие взрослые.

Шесть лет назад девочка была увлечена рисованием и хотела развивать этот талант в Марьиногорской школе искусств. Однако для художественного отделения Милания была слишком мала, и педагоги предложили попробовать себя в музыкальном направлении. Пробные занятия понравились настолько, что Милания записалась и в хоровое отделение, и на занятия по классу фортепиано. Уже шестой год она успешно занимается музыкой.

Десятки дипломов, грамот и медалей занимают уже много места в доме. На одном из конкурсов юная жительница Марьиной Горки завоевала сразу две награды: супер гран-при в составе хора и  2-е место в личном зачете как музыкант. Где только не выступала  юная  пуховчанка  в нашей стране!  Но особые впечатления остались от международных конкурсов.

— Я трижды побывала за границей. Играла на конкурсах в Болгарии и Чехии. В составе хора выступала два года назад в Польше, — говорит Милания.  — Мне очень повезло с педагогами. Всегда с удовольствием хожу на занятия к Наталье Дмитрук и Инне Соболь.

В этом году из-за пандемии коронавируса довелось узнать, что такое дистанционное участие в конкурсах. Милания отметила, что выступать перед жюри и зрителями хоть и более волнительно, но гораздо интереснее, поэтому юная артистка с нетерпением ждет возможности выйти на сцену.

Девочке с легкостью удается совмещать успешную учебу в школе искусств и в общеобразовательной школе. По итогам четверти в дневнике Милании только девятки и четыре десятки.

— Основную информацию я запоминаю на уроках. Мне интересно слушать учителей, поэтому на домашнее задание я не трачу много времени, — говорит юная собеседница.

Талант девочки поддерживают и родители, и учителя общеобразовательной школы. Милания — гордость  Марьиногорского УПК ДС-СШ. Начиная с начальных классов, постоянно  получает  грамоты  за  успехи в учебе.

В будущем  Милания  хотела бы стать артисткой. Это ли желание загадала сегодня именинница, мы не знаем. Но искренне желаем, чтобы все задуманное сбылось.

Екатерина  ВЕРНИКОВСКАЯ.

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