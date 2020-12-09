Инициатива Общество 

В ОАО «Агро-Оберег» реконструировали здание библиотеки под жилые дома

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Трехквартирный дом в деревне Дудичи.

С 2005 года на центральной усадьбе  ОАО  “Агро-Оберег”  в  деревне  Дудичи началось строительство  первых домов для работников сельхозорганизации по государственной программе “Возрождение села”. Затем  целая улица (около 20 благоустроенных домов), выросла в агрогородке Новополье. Обладателями заветных квадратных метров стали операторы  машинного доения, животноводы, главный  инженер,  инженер-энергетик, трактористы-машинисты.

В сельхозорганизации всегда старались создать условия для хорошей жизни сельчан, так как молодые специалисты, отработав положенный срок, остаются в хозяйстве, создают здесь семьи и успешно трудятся.

В текущем году  в деревне Дудичи  сделали реконструкцию здания библиотеки-школы под жилые помещения. Трехкомнатные квартиры для семейных  и  однокомнатная — для молодого специалиста   как временное жилье. Одну квартиру уже обживают  новые  хозяева, которые приехали сюда на  работу  из  Гродненской   области.

— Сейчас мы заканчиваем  ремонт двухквартирного дома в деревне Озеричино, — рассказывает директор ОАО “Агро-Оберег” Петр Козак. — Строительство дома началось  еще  в 1986 году. Тогда были возведены только стены и крыша. Сегодня   выполняются внутренние  отделочные работы. Новоселов ожидают две квартиры. Хозяевами одной станут животновод МТФ “Ленинск” Анатолий  Федорчик  и  его  жена   Ирина — оператор машинного доения МТФ “Новополье”.  Для этой  молодой многодетной  семьи собственное жилье  — долгожданное.

Вторую квартиру будут обживать работники, которые также трудятся в животноводстве. В доме есть почти все условия для комфортного проживания. Пока нет газа. Но если жильцы  захотят   газифицировать дом, мы не возражаем и даже, возможно, частично   поможем   финансово.

— Программа этого года  по ремонту и строительству жилья  выполнена, — отмечает Петр Васильевич. — На следующий год сделали проект по строительству  восьмиквартирного жилого дома в деревне Новополье. Занимаемся тем, чтобы войти в инвестиционную программу и  получить льготное кредитование на эти цели. Всего мы планируем построить 24  квартиры,  чтобы  40 человек  улучшили свои  жилищные условия.

Нельзя сказать, что в  нашем коллективе большая очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но мы  стараемся думать о завтрашнем дне. Надеюсь, что это положительно скажется на дальнейшем развитии нашего хозяйства. Имея добротное жилье, мы более строго подходим к подбору кадров.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.

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