В ОАО «Агро-Оберег» реконструировали здание библиотеки под жилые дома

С 2005 года на центральной усадьбе ОАО “Агро-Оберег” в деревне Дудичи началось строительство первых домов для работников сельхозорганизации по государственной программе “Возрождение села”. Затем целая улица (около 20 благоустроенных домов), выросла в агрогородке Новополье. Обладателями заветных квадратных метров стали операторы машинного доения, животноводы, главный инженер, инженер-энергетик, трактористы-машинисты.

В сельхозорганизации всегда старались создать условия для хорошей жизни сельчан, так как молодые специалисты, отработав положенный срок, остаются в хозяйстве, создают здесь семьи и успешно трудятся.

В текущем году в деревне Дудичи сделали реконструкцию здания библиотеки-школы под жилые помещения. Трехкомнатные квартиры для семейных и однокомнатная — для молодого специалиста как временное жилье. Одну квартиру уже обживают новые хозяева, которые приехали сюда на работу из Гродненской области.

— Сейчас мы заканчиваем ремонт двухквартирного дома в деревне Озеричино, — рассказывает директор ОАО “Агро-Оберег” Петр Козак. — Строительство дома началось еще в 1986 году. Тогда были возведены только стены и крыша. Сегодня выполняются внутренние отделочные работы. Новоселов ожидают две квартиры. Хозяевами одной станут животновод МТФ “Ленинск” Анатолий Федорчик и его жена Ирина — оператор машинного доения МТФ “Новополье”. Для этой молодой многодетной семьи собственное жилье — долгожданное.

Вторую квартиру будут обживать работники, которые также трудятся в животноводстве. В доме есть почти все условия для комфортного проживания. Пока нет газа. Но если жильцы захотят газифицировать дом, мы не возражаем и даже, возможно, частично поможем финансово.

— Программа этого года по ремонту и строительству жилья выполнена, — отмечает Петр Васильевич. — На следующий год сделали проект по строительству восьмиквартирного жилого дома в деревне Новополье. Занимаемся тем, чтобы войти в инвестиционную программу и получить льготное кредитование на эти цели. Всего мы планируем построить 24 квартиры, чтобы 40 человек улучшили свои жилищные условия.

Нельзя сказать, что в нашем коллективе большая очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Но мы стараемся думать о завтрашнем дне. Надеюсь, что это положительно скажется на дальнейшем развитии нашего хозяйства. Имея добротное жилье, мы более строго подходим к подбору кадров.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.