На минувшей неделе в ОАО “Пуховичский райагросервис” стартовала косовица. В хозяйстве необходимо заготовить 7 тысяч тонн сенажа первым укосом, что составит 15,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

Убирают в сельхозорганизации на сенаж многолетние травы: фестулолиум, тимофеевку, райграс. Первые пробные 40 гектаров, которые скосил Василий Шпаковский на МТЗ-3522 с косилкой КМР-9, показали, что травы сейчас находятся в нужной стадии развития. Поэтому в работу включается еще один механизатор — Алексей Яловый. Вдвоем они будут убирать в среднем до 70-80 гектаров в день. На подборе зеленой массы работают Андрей Палазник на КВК и Александр Синявский на кормоуборочном комбайне “Ягуар”.

— Первые сенажные ямы мы закладываем возле ДМБ “Дубровка”, — рассказывает главный агроном ОАО “Пуховичский райагросервис” Денис Адерихо. — Планируем закрыть две траншеи по 2 тысячи тонн каждая. Еще на очереди две сенажные ямы в Клетишино и возле деревни Любячка.

Темпы заготовки кормов во многом зависят от погоды. В эти дни травы косят влажностью 65-70 процентов, а провяленная масса должна быть не более 55 процентов. Необходимо несколько часов солнечной ветреной погоды, чтобы подобрать зеленую массу в соответствии с технологическими требованиями.

На закладку одной траншеи отводится максимально четыре дня. Ежедневно необходимо трамбовать по 500 тонн. По технологии этот процесс ведется круглосуточно. Днем на этой операции работают Виктор Шилец и Василий Петренко, а в ночное время — Сергей Радюк.

В “Пуховичском райагросервисе” заготавливать сенаж будут только на участках многолетних трав, площадь которых составляет 2 тысячи гектаров. Так как от времени проведения первого укоса зависят остальные укосы, сразу после уборки скошенной зеленой массы травы подкормят азотными удобрениями для лучшего отрастания. При благоприятных погодных условиях начать второй укос планируют через 2-3 недели.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.