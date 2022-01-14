В обновленной Конституции заложено будущее нашей страны

В трудовых коллективах района проходят собрания и диалоговые площадки, основная тема которых — обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

На встречу с коллективом ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» в четверг пришли председатель райисполкома Виктор Коледа и председатель районного Совета депутатов Мария Климович. Виктор Михайлович в своем выступлении подчеркнул, что образ будущего Беларуси большинство граждан страны связывают с обновлением Конституции. Об этом говорят данные социологического исследования «Беларусь. Мнение о будущем». Наиболее ожидаемым и необходимым общество считает сохранение основных социальных гарантий. К слову, Виктор Михайлович заострил внимание на решении социальных вопросов в нашем районе. Он напомнил, что в последние годы на Пуховщине появился ряд значимых социальных объектов. Так в Марьиной Горке был построен бассейн, в поселке Дружный совсем недавно открылся новый детский сад «Василек», активно строится жилье для многодетных семей. Руководитель района также проанонсировал планы по строительству жилья для граждан, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

В ходе обсуждения изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь также подробно остановились на главе о Всебелорусском народном собрании. Шла речь и о безопасности страны.

В этот же день изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь обсудили в коллективе Пуховичской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва.

В диалог включились педагоги Дружненской и Свислочской детских школ искусств.

Учителя и работники средней школы №3 города Марьина Горка изменения и дополнения в Основной Закон страны обсудили вместе с заместителем председателя райисполкома Натальей Чернышевой.

Наталья ПАРХОМЧИК.