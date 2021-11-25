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В очередной раз заняли первые ступеньки пьедестала!

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Тренер и его ученик в очередной раз заняли первые ступеньки пьедестала.

Гиря — снаряд, ассоциирующийся с сильными и выносливыми мужчинами. И такими имеют шанс стать все, кто занимается в спортивной секции Марьиногорского государственного аграрно-технического колледжа под руководством  Павла Ходочинского.

Иван Станкевич  до поступления в наш колледж занимался ушу, являлся неоднократным победителем и призером республиканских соревнований. Эти занятия спортом продолжил и в колледже, но параллельно приобщился к  гиревому спорту. Трудолюбие и настойчивость, а также личный пример тренера не заставили долго ждать результата:  Иван и в этом виде спорта в своей возрастной категории неоднократно становился победителем и призером.

В начале ноября Иван Станкевич  на первенстве Республики Беларусь по гиревому марафону в упражнении толчок, подняв за 30 минут 13296 килограммов, в абсолютной возрастной группе занял второе место, уступив только своему тренеру Павлу Ходочинскому, который поднял 16152 килограмма за то же время и занял первое место.

 

Анжелика  СМОЛЯК.

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