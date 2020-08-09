В первой половине дня люди активно шли на Блонский избирательный участок

В день выборов все, кто направлялся в Блонский избирательный участок для голосования или просто проходил рядом, погружались в праздничную атмосферу. По улице разносились песни народного фольклорного коллектива «Зарачанка» и других местных артистичных талантов. Задорным песням по ритму соответствовала и явка избирателей — в первой половине дня они шли на избирательный участок сплошным потоком. Многие после голосования задерживались, чтобы посмотреть концерт и подойти к расположившейся вблизи автолавке.