Выборы-2020 Главное 

В первой половине дня люди активно шли на Блонский избирательный участок

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В день выборов все, кто направлялся в Блонский избирательный участок для голосования или просто проходил рядом, погружались в праздничную атмосферу. По улице разносились песни народного фольклорного коллектива «Зарачанка» и других местных артистичных талантов. Задорным песням по ритму соответствовала и явка избирателей — в первой половине дня  они шли на избирательный участок сплошным потоком. Многие после голосования задерживались, чтобы посмотреть концерт и подойти к расположившейся  вблизи автолавке.

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