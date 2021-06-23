В Подбережье прошел районный туристический слет

Лето, отличная погода, сосновый лес и река рядом… Что еще нужно для того, чтобы весело и с пользой провести время? Хорошая компания и увлекательная спортивная программа! Именно это и постарались учесть организаторы районного туристического слета, который прошел в минувшие выходные в Подбережье.

На предложение организаторов принять участие в мероприятии откликнулось пять команд. Это не так много, как раньше, что вполне объяснимо. В минувшем году турслет отменили из-за эпидемиологической обстановки. Да и сейчас для некоторых неспокойная ситуация с COVID-19 также была веской причиной. Однако мы учимся жить в новых условиях, буквально пошагово пробуя, что из прежних традиций можно вернуть, а о чем пока стоит забыть.

У мероприятий на свежем воздухе однозначные преимущества перед теми, что проводятся в за-крытых помещениях. И, возможно, традиция проводить туристические слеты — именно то, от чего не стоит отказываться.

В этом году на старт вышли команды ЗАО «Август-Бел», ОАО «Завод горного воска», Пуховичского РЭС, филиала «Минские электрические сети», отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, управления по образованию, спорту и туризму райисполкома. Следует отметить, что в составе команд были не только работники предприятий, но и члены их семей. Обращало на себя внимание и то, что в палаточном городке было много детей. Так что мероприятие стало не только корпоративным, но и семейным.

Соревнования начались уже в первый день. Еще до церемонии открытия участники продемонстрировали свои навыки в спортивном ориентировании. Время прохождения дистанции фиксировал в этом году компьютер.

Затем прошли соревнования по волейболу, которые продолжились и на следующий день. На площадке все команды встретились друг с другом.

Главным событием второго дня стала короткая дистанция, на которой представители команд продемонстрировали свое умение вязать туристические узлы, преодолевать гати и овраги… Было сложно, но интересно.

В программу соревнований также вошли дартс, поднятие гири, представление команд… Были и развлечения: дискотека, купание в реке, рыбалка, песни у костра…

Но турслет — это в первую очередь соревнования. И, естественно, в них есть победители. Бесспорным лидером в этот раз стала команда ЗАО «Август-Бел». Ну, а вообще победили дружба, лето и хорошее настроение!

Наталья ПАРХОМЧИК.