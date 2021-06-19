В Подбережье проходит районный туристический слет

Любители активного отдыха собрались на районный турслет, который по сложившейся традиции проходит в Подбережье. Пять команд в течение трех дней будут соревноваться и отдыхать. Во время церемонии открытия слета его участников поприветствовала заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева. Уже прошли первые старты: участники продемонстрировали свои навыки в спортивном ориентировании, команды сразились на волейбольной площадке. Настроение у всех — отличное!

Наталья ПАРХОМЧИК.