В поселках восьми районов области будут отключать электроэнергию

Как сообщает «Минскэнерго», с 4 по 15 января некоторые населенные пункты ждет плановое отключение электрической энергии. В частности, они коснутся Вилейского, Клецкого, Минского, Молодечненского, Несвижского, Пуховичского, Смолевичского и Червенского районов.

Так, на Вилейщине света не будет в пяти деревнях: 4 января — в Леоновичах, 5 января — в Безводном, Старинках и Цагельне, 6 января — в Глебенках. Отключения начнутся в 9:00 и закончатся в 16:00-17:00. Они связаны с ремонтом воздушных линий.

В Клецком районе плановый ремонт воздушных линий пройдет 4 января в деревне Колки. Поэтому с 10:00 до 16:00 здесь не будет света.

Целая серия отключений ждет Минский район:

деревня Саевщина — 4 января;

деревня Масловичи — 5 января;

деревни Барсуки, Горани, Красное, также СТ «Подсадье» — 4-5 января;

Мацки — 4 января на улицах Дорожная, Мирная, Полевая, Молодежная, Лесная, Солнечная и Центральная, 5 января на улицах Луговая, Садовая, Ясная;

деревни Абрицкая Слобода, Новоселье, Подсады (ул. Новосельская), а также агрогородок Петришки (ул. Дачная) — 6 января;

Поселок Ратомка: улицы Звездная и Подгорная — 11-13 января, улицы Березовая, Линейная, Подгорный Тупик и Южная — 13 января;

Деревня Старое Село — 4 января — улица Октябрьская и пер. Октябрьский, 4-5 января — пер. Заречный и улица Мира.

Девять населенных пунктов отключат отэлектроэнергии в Молодечненском районе. Так, 4 января света не будет в Дуброво, агрогородке Лебедево и Горняках. В Горняках электричество будет отсутствовать и 5 января, так же, как в деревнях Витковщина, Вытроповщина, Саки, Слободка, Тюрли (на улицах Восточная и Полярная). 6 января электричества не будет в деревне Березовцы.

Отключения электроэнергии затронут Несвижский район. 5 января электричества не будет в переулке Парковом в деревне Большая Лысица. В Микуличах оно будет отсутствовать 5-6 января, в Митьковичах 5 и 6 января — на улице Юбилейной (дома 19-110), только 6 января — на улице Дзержинского (дома 1-17).

Населенные пункты Пуховичского района ждут капитальные ремонты электроустановок. Так, из-за капремонта воздушных линий электричества не будет 4-6, а также 11-15 января в деревне Боровая, а в деревне Сутин оно в те же дни будет отсутствовать из-за капремонта трансформаторной подстанции.

В Смолевичском районе электричество отключат 4 января на ул. Центральная в д. Хотеново, 6 января — в деревне Грудок на одноименной улице. В самих Смолевичах света не будет по улице Гомельская 5 января.

Всего два часа от электроэнергии отключат улицы Флегонтова и Революционная в Червене 4 января. С 10:00 до 12:00 там будут снимать прибор качества напряжения.

Источник: МЛЫН.BY