В поселке Дружный дан старт инициативе

Украсить свой двор новой цветочной композицией решили небезразличные к красоте территории жильцы дома №17 по улице Шамановского в поселке Дружный. Между многоэтажными домами они создали уголок, который со временем будет радовать глаз и станет прекрасным местом для отдыха.

— Такая идея возникла еще в мае, — рассказывает председатель Свислочского сельисполкома Леонид Нечуйвитер. — Здесь уже было несколько небольших клумб. Мы проверили, проходят ли в этом месте коммуникации, и принялись за дело. Индивидуальный предприниматель Сергей Караник организовал доставку грунта, жители собрали камни. Высадили лилии, гладиолусы. Всего около 60 наименований цветов. Некоторые успели укорениться, вот-вот распустятся кустовые розы. А синие и белые ирисы уже цветут.

Две недели потребовалось, чтобы воплотить в жизнь эту идею. Жители дома надеются, что со временем это будет прекрасный уголок для отдыха.

Это хорошее начало. В планах — строительство деревянной беседки и композиции в виде декоративного мангала.

Анастасия ГЛЕБОВА.