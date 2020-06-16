Инициатива 

В поселке Дружный дан старт инициативе

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Украсить свой  двор новой цветочной композицией решили небезразличные к красоте территории  жильцы  дома  №17  по  улице  Шамановского в поселке Дружный. Между многоэтажными домами они создали уголок, который  со временем будет радовать  глаз и  станет прекрасным местом для отдыха.

— Такая идея  возникла еще в  мае, —  рассказывает  председатель  Свислочского сельисполкома Леонид  Нечуйвитер. — Здесь уже было несколько небольших клумб. Мы проверили,  проходят  ли в  этом  месте  коммуникации, и принялись за дело. Индивидуальный  предприниматель  Сергей Караник   организовал  доставку грунта, жители собрали камни. Высадили лилии, гладиолусы. Всего около 60 наименований цветов.  Некоторые успели укорениться,  вот-вот  распустятся  кустовые  розы.  А  синие и белые  ирисы  уже  цветут.

Две недели потребовалось, чтобы воплотить в жизнь эту  идею. Жители дома надеются, что со временем это будет  прекрасный  уголок  для  отдыха.

Это хорошее начало. В планах  — строительство деревянной  беседки  и  композиции в виде декоративного  мангала.

Анастасия  ГЛЕБОВА.

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