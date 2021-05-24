В поселке Дружный прошел «Чемпионат по бегу в ползунках»

Именно с близкими взрослыми (мамой, папой, бабушкой и другими) ребенок встречается на первых этапах своей жизни и именно от них и через них знакомится с окружающим миром. Родители оберегают свое дитя от всех опасностей, которые могут встретиться ему на жизненном пути.

Так, в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие «Чемпионат по бегу в ползунках» в поселке Дружный на базе в ФОК «Энергия», которое направлено на снижение количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности.

В «Чемпионате по бегу в ползунках» приняли участие мальчики и девочки в возрасте до 5 лет. Юным спортсменам и их родителям необходимо было преодолеть как можно быстрее заданную дистанцию. Победителем был признан тот, кто быстрее всех пересек финишную черту. Не смотря ни на что, все малыши были награждены поощрительными призами.

О том, как каждая из присутствующих мам понимает социальную проблему оставления детей без присмотра, можно было увидеть в совместном проекте «Опасности в кварире». Все опасности были найдены, но суть одна – «ребенок должен быть всегда под присмотром!».

Так, в ходе акции мамочки получили полезную информацию и памятки для родителей, а малышам спасатели вручили раскраски с правилами безопасности и сладкие призы.