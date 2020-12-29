В поселке Правдинский установили елку

Елочку-красавицу установили на центральной площади в поселке Правдинский к новогодним праздникам. Это место одно из самых многолюдных в поселке, и потому радовать своей красотой елка будет многих его жителей.

Как только на улице темнеет, загораются огни не только на елке (она в этом году на полметра больше, чем в минувшем: ее высота 6,5 метра), но и включается другая новогодняя иллюминация. Возле лавочек светятся зонтики, по периметру украшены гирляндами столбы, а от елки, озаряя собой зимнее небо, расходятся светящиеся лучи.

— Окна школы украшают белые снежинки, которые вырезали ученики вместе с учителями, — рассказывает управляющий делами Правдинского посисполкома Елена Бакаева. — Красиво светится в темноте и здание филиала Червенского профессионального лицея. А возле остановочного пункта впервые в этом году переливается разноцветными огнями крона дерева. По-праздничному выглядит и административное здание ПУ УП “Жилтеплосервис” КХ.

Такие новогодние украшения понравились жителям поселка. Они приходят сюда семьями полюбоваться зимней сказкой, почувствовать приближение праздника. Осталось надеяться, что ляжет снег, который придаст атмосферу волшебства.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.