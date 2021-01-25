В поселке Свислочь на четыре с половиной часа отключили газ в 33 домах

Жители 31 многоквартирного дома двух частных домов в городском поселке Свислочь 23 января в течение четырех с половиной часов оставались без газа. Причина – неисправность оборудования предприятия «Слуцкгаз».

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о неисправности оборудования на газораспределительной подстанции №14 филиала «ПУ «Слуцкгаз» РУП «Минскоблгаз» в городском поселке Свислочь Пуховичского района поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 23 января в 08:38.

Причиной происшествия стала неисправность регулятора давления газа. Без газоснабжения остались 31 многоквартирный и два частных жилых дома.

Газовщикам пришлось делать поквартирный обход, после которого в 13:10 газоснабжение потребителей было восстановлено.

По телефону горячей линии филиала «Слуцкгаз» производственного республиканского унитарного предприятия «Минскоблгаз» мастер филиала подтвердил корреспонденту МЛЫН.BY отключение газа в городском поселке Свислочь 23 января, но давать какие-либо пояснения по поводу этого инцидента отказался.

Источник: Млын.бай