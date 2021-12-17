В поселке Свислочь после ДТП появился лежачий полицейский

Сотрудники ГАИ мгновенно отреагировали на два подряд дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими пешеходами в городском поселке Свислочь Пуховичского района, которые случились 14 и 15 декабря на Партизанской улице. В районе мест ДТП теперь установлены лежачий полицейский и светодиодная лампа.

Во вторник, 14 декабря, около 20:25 на Партизанской возле дома №23 «Шкода» сбила на нерегулируемом пешеходном переходе 63-летнюю женщину, которая получила травмы головы и таза.

На следующий день, в среду, 15 декабря, около 08:10, на этой же улице на другом пешеходном переходе, возле дома №33, «Ровер-400» наехал на 54-летнего мужчину. Он с сочетанной травмой госпитализирован в реанимацию.

Госавтоинспекция не оставила без внимания эту невеселую тенденцию. На пешеходном переходе возле дома №23 теперь на дороге установлена искусственная неровность, которая появилась через сутки после наезда «Шкоды» на женщину.

Сегодня, 16 декабря, вблизи пешеходного перехода возле дома №33, где случилось несчастье с мужчиной-пешеходом, установлена светодиодная лампа вместо обычного осветительного фонаря.

Начальник отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Андрей Гладкий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Искусственная дорожная неровность оборудована с целью принудить водителей снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу возле дома №23. Светодиодная лампа вблизи перехода возле дома №33 горит ярче, чем обычный фонарь, который была там до сих пор, и освещает прилегающую территорию на большей площади. Искусственную неровность в том месте оборудовать не нужно. Она установлена рядом, в 40 метрах.

Андрей Гладкий отметил, что сотрудники Госавтоинспекции постоянно изучают причины и условия совершения дорожно-транспортных происшествий и реагируют, проводя мероприятия по усовершенствованию организации дорожного движения.

— Надеемся, что те изменения, которые произошли на дороге Партизанской улицы в поселке Свислочь, помогут избежать на ней дорожных аварий, – сказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома.