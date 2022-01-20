В праздник Крещения многие солдаты и офицеры окунулись в ледяную купель

19 января все православные верующие отмечают один из главных праздников в церковном календаре – Крещение, установленный в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Несмотря на то, что настоящих крещенских морозов в этом году не было, небольшая минусовая температура все же успела сковать воду. На территории 5-й отдельной бригады специального назначения ежегодно проводят этот обряд. Здесь оборудовали купель на водоеме, находящемся возле полигона воинской части, установили палатки для переодевания и места для обогрева.

Офицеры и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, совместно с командованием бригады совершили обряд окунания после того, как протоиерей Александр Целков освятил купель. Первым по традиции окунулся командир пятой бригады специального назначения Алексей Хузяхметов.

— В этом году желающих окунуться в святую воду значительно больше, чем в прошлом, — отметил военнослужащий 5-й отдельной бригады специального назначения Илья Ханько. — Возможно, еще из-за того, что нет больших морозов. Некоторые из военнослужащих делают это впервые и отмечают, что эмоции после окунания в прорубь на Крещение только положительные. Были и те, кто окунается каждый год. Они отмечали, что это очень здорово и полезно для тела и духа.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.