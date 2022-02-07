В преддверии проведения важных международных и политических событий в нашей стране — совместного учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Союзная решимость — 2022 » (далее – учение) и республиканского референдума в целях оказания командованию поднадзорных воинских частей помощи в поддержании правопорядка, а также разъяснения избирательных прав военнослужащих и новаций в выносимом на голосование проекте Конституции, 28 января 2022 г. прокурором Пуховичского района совместно с представителями прокуратуры Минской области и Пуховичского районного исполнительного комитета проведены профилактические и разъяснительные мероприятия, посвященные вышеуказанным вопросам.

В мероприятиях, наряду с прокурорскими работниками, представителями районных исполнительных органов и командованием воинских частей и учреждений, приняло участие свыше 300 военнослужащих и лиц гражданского персонала.

Представители прокуратуры довели до аудиторий криминогенную обстановку на территории области и в войсках в целом. Обратили внимание присутствовавших на актуальность проведения в период учений профилактической работы по предупреждению гибели и травматизма военнослужащих, нарушений уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства между ними, нарушений правил обращения с оружием и взрывчатыми веществами, правил вождения и эксплуатации машин, утрат, уничтожения и повреждения военного имущества, нарушений правил несения специальных служб, преступлений против окружающей среды, а также местного населения. На примерах из практики довел примеры об осуждении военнослужащих за совершение вышеуказанных преступлений, ответил на вопросы, возникшие у присутствующих.

Не остались без внимания и положения Избирательного кодекса Республики Беларусь, на которых остановился прокурор Пуховичского района Дмитрий Лугин.

В ходе мероприятия начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пуховичского районного исполнительного комитета Елена Адамейко в своем выступлении осветила новации в выносимом на голосование в рамках проводимого республиканского референдума проекте обновленной Конституции.

Прокурор района Дмитрий Лугин.