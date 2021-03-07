Подготовка к весеннему празднику в самом разгаре. И если одни бегают по магазинам в поисках подарков для любимых женщин, то другие предпочли выразить свою любовь и восхищение милым дамам через песни.

В преддверии женского праздника в Дружненском доме культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый 8 марта. В нём приняли участие как уже состоявшиеся артисты, к примеру такие, как Алёна Горенчук, так и юные дарования, среди которых солист вокальной студии «Мелодия» Илья Машлякевич. Также на сцене дома культуры выступили работники ТЭЦ-5 — Игорь Кузмич и детского сада «Зубренок» — Екатерина Козловская.

Праздник получился очень душевным и трогательным. На сцене были исполнены песни в адрес милых женщин, дочерей, мам и бабушек. Доносились самые искренние пожелания и признания. Зажигательные танцы, в исполнении участников детской студии танца “Антарес” под руководством Жанны Лапутько и балета народного молодежного театра эстрады «Небо» в прямом смысле взрывали зал, усидеть на месте было невозможно. Та энергия и эмоции, с которыми артисты выступали на сцене, сумели зарядить зрителей на столько, что некоторые были не против пуститься в пляс.

Ну, и какой же праздник без ведущих, которыми в этот вечер были Дарья Давыдовская, Егор Телентинов, Маргарита Степанова и Валентин Беднев. Не смотря на лёгкое волнение, со своими обязанностями ребята справились на все сто процентов.

А вот изюминкой праздника стало выступление семейных дуэтов. На одной сцене выступили Марина Солонец с дочерью Ксенией, а также Андрей Пронович с дочерью Аделиной. И если у Ксюши имеется кое какой опыт выступления на сцене, то для Аделины это был своего рода дебют. Но и в том, и в другом случае, девочки были на высоте. Такие выступления становятся трогательными вдвойне.

И пусть зал не был полностью заполнен, посмотреть концерт и окунуться в праздничную атмосферу дружненцы смогли, не выходя из дома. Прямо из зала велась прямая трансляция концерта на страничке дома культуры в инстаграм.

Евгения Важник.