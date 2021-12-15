В Пуховичах во время пожара погиб человек

В агрогородке Пуховичи на Советской улице около полуночи 9 декабря случился пожар в частном жилом доме. Удалось спастись 51-летнему мужчине, который находился в гостях. С ожогами пострадавший доставлен в больницу. 59-летний хозяин погиб. Известно, что он жил в доме с разрешения родственников владельца, умершего в 2010 году.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Диана Железняк рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 9 декабря в 00:12. Когда наши подразделения прибыли на место, открытым пламенем горел деревянный одноэтажный жилой дом. Мужчина 1970 года рождения находился в гостях. Он пытался самостоятельно потушить пламя, но не смог и выскочил на улицу. Бригада скорой помощи, прибывшая на место, отвезла его в больницу. Предварительный диагноз пострадавшего — ожоги кожи головы и левой руки 1-2 степеней.

По словам Дианы Железняк, при разборке обгоревших конструкций спасатели на полу в кухне нашли тело проживавшего в этом доме мужчины 1962 года рождения.

В результате пожара огнем уничтожены крыша и перекрытие по всей площади. Повреждены стены и имущество. Причина пожара устанавливается.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчина установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза. Пожарно-техническая определит причину возгорания.