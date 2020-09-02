В Пуховичской средней школе стало больше первоклассников

В Пуховичской средней школе 1 сентября в учебные классы пришел 281 учащийся. Это почти на десять человек больше, чем в минувшем учебном году. «Мы растем», — подчеркнула директор школы Валентина Беседина. И это по-настоящему хорошая новость.

День знаний — праздник значимый и для учеников, и для педагогов, и для родителей. Поэтому в учреждении образования его решили отметить традиционно, пригласив всех на торжественную линейку. И получилось ярко и празднично: много цветов, улыбок, теплые напутственные слова.

Поздравить дружный коллектив школы пришли управляющий делами районного исполнительного комитета Людмила Бельская, председатель Пуховичского сельисполкома Анжела Шишко, директор ОАО «Племенной завод «Индустрия» Виктор Коршунов. Гости пожелали ученикам и их наставникам успехов в новом учебном году и вручили подарки: от районного исполнительного комитета школа получила мультиборд, от шефов — компьютер и принтер.

Наталья ПАРХОМЧИК.