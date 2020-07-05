Безопасность дорожного движения Коротко о разном 

В Пуховичском районе фура съехала в кювет

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3 июля  возле деревни Подбережье Пуховичского района на автодороге Минск – Гомель съехала в кювет фура. Пострадавших нет.

В дежурной части Пуховичского РОВД рассказали, что происшествие произошло  3 июля около 10.50.  Грузовой автомобиль, который ехал в направлении Минска, съехал в кювет на автодороге Минск–Гомель возле деревни Подбережье.  В аварии пострадавших нет. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники отдела ГАИ Пуховичского РОВД.

По материалам сайта mlyn.by

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