В Пуховичском районе фура съехала в кювет

3 июля возле деревни Подбережье Пуховичского района на автодороге Минск – Гомель съехала в кювет фура. Пострадавших нет.

В дежурной части Пуховичского РОВД рассказали, что происшествие произошло 3 июля около 10.50. Грузовой автомобиль, который ехал в направлении Минска, съехал в кювет на автодороге Минск–Гомель возле деревни Подбережье. В аварии пострадавших нет. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники отдела ГАИ Пуховичского РОВД.

По материалам сайта mlyn.by