В Пуховичском районе горела дача

В садовом товариществе «Огонек», недалеко от деревни Заболотье Пуховичского района, ночью 22 июня горел дачный дом. На пожаре пострадал 64-летний хозяин, который госпитализирован с ожогами и отравлением продуктами горения.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о пожаре поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 22 июня в 00:11.

В результате пожара получил ожоги и отравление продуктами горения хозяин — пенсионер, 1957 года рождения, который госпитализирован. Причина пожара устанавливается.

Источник: МЛЫН.ВУ