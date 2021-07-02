Коротко о разном 

В Пуховичском районе из реки Свислочь достали тело погибшего 43-летнего жителя Марьиной Горки

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Возле деревни Затитова Слобода Пуховичского района вечером 29 июня спасатели достали из реки Свислочь 43-летнего жителя Марьиной Горки. Мужчина пропал 27 июня, купаясь в этой же реке недалеко от Пуховичей.

Начальник водолазно-спасательной службы Минской областной организации ОСВОД Артем Дядев рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Работники МЧС достали тело мужчины из Свислочи возле Зативой Слободы, ближе к Осиповичскому району, 29 июня около 17:30. Известно, что этот мужчина 27 июня на берегу Свислочи возле Пуховичей отдыхал с друзьями. По предварительной версии, в этот день около 15:00 он пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения и пропал в воде. В этот же день на Свислочи рыбак видел, как тело человека плыло вниз по течению. Назавтра наши водолазы искали мужчину, но не нашли. Обнаружили его спасатели. Тело течением отнесло почти до Осиповичского района.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Источник МЛЫН.BY

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