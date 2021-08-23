В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном

Вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал древесину и его насмерть придавило бревном, сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Как объяснили следователи, бревна поднимались на трактор с помощью подъемника и складывались в прицеп. При загрузке последнее из них начало скатываться, пострадавший подбежал ближе. Бревно упало, придавив мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте.

По факту гибели мужчины Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Опрошены очевидцы, изымается необходимая документация. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, производство которой поручено УГКСЭ по Минской области.

Автор фото: СК Беларуси

Источник: МЛЫН.BY