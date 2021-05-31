В Пуховичском районе на пожаре погиб человек. Причины устанавливаются

С 24 по 30 мая на территории Пуховичского района произошел 1 пожар, на котором погиб человек. Произошла 1 сработка сигнализации «Молния».

27 мая в 00.29 в ЦОУ Пуховичского районного отдела по ЧС поступило сообщение о том, что произошла сработка сигнализации «Молния» по адресу: п. Дружный, ул.Чепика, д.7. Сработка оказалась ложной, к счастью, не несущей никакой угрозы.

29 мая в 00.45 в ЦОУ Пуховичского РОЧС от гражданина поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Пуховичский район, д. Градьё. На пожаре обнаружен погибший хозяин, пенсионер 1956 г.р. Причины пожара и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пуховичский РОЧС.