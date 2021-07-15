В Пуховичском районе на пожаре в своем доме погибла 81-летняя женщина

Жилой дом горел утром 14 июля в деревне Янково Пуховичского района. Справившись с огнем, спасатели обнаружили тело погибшей 81-летней хозяйки.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

– Сообщение о пожаре в деревне Янково поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 14 июля в 06:31. Когда наши подразделения прибыли на место, жилой дом горел открытым пламенем. В ходе тушения работники МЧС обнаружили тело погибшей хозяйки, пенсионерки 1940 года рождения.

По словам Анастасии Швайбович, в результате пожара огонь уничтожил крышу, перекрытие и имущество в доме, повредил стены. Причина возгорания устанавливается.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти женщины, пожарно-техническая определит причину возгорания.