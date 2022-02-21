В Пуховичском районе не могут найти хозяина колодца

На прямую линию к управляющему делами Минского облисполкома Владимиру Гуриновичу позвонил житель деревни Малиновка Пуховичского района Николай Иванович.

Как рассказал мужчина, в населенном пункте есть колодец, расположенный на землях общего пользования. Вода в нем отсутствует — однако, по словам пенсионера, решить эту проблему можно было бы простым углублением колодца. Но кто за это возьмется? Колодец бесхозный, и брать его себе на баланс не хочет ни одна организация.

— С 2020 года веду переписку с Пуховичским райисполкомом и Новопольским сельсоветом в надежде, что вопрос сдвинется с мертвой точки. Когда понял, что это бесполезно, обратился в облисполком. Пришло письмо за подписью заместителя председателя Минского облисполкома Александра Кручанова, согласно которому Пуховичский райисполком должен провести осмотр шахтных колодцев, которые есть в деревни, и поставить их на учет. То есть определить балансодержателя, — пояснил Николай Иванович.

Пенсионер уверяет: районные власти отказались выполнять поручение зампредседателя Миноблисполкома.

— Райисполком все спихнул на ЖКХ Минской области — мол, так как Пуховичский водоканал входит в систему ЖКХ Минской области, решение о принятии на баланс и обслуживании колодца должно принимать областное предприятие. При этом нам дали понять, что у Пуховичского водоканала нет ни специалистов, ни оборудования, ни техники, ни средств, чтобы взять наш колодец себе на баланс. А жителям где брать воду? В деревне есть еще один колодец, но он нам не доступен. Ближайшая рабочая колонка находится в 1,5 км от Малиновки, и та платная…

— Дадим поручение ЖКХ Минской области выехать на место и разобраться, что там с этим колодцем, в каком он состоянии, кто возьмет его на баланс. Вопрос в том, есть ли смысл вообще им заниматься? Но проблему водообеспечения населенного пункта будем решать в любом случае, — заверил Владимир Гуринович.