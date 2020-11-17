В Пуховичском районе официально введен  масочный  режим

Решением райисполкома №4212 от 16 ноября утвержден Комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекции COVID-19 в Пуховичском районе в 2020-2021 годах. В соответствии с ним с 16 ноября текущего года в регионе введен масочный режим. На период неблагополучной эпидемиологической ситуации ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.

Наталья ПАРХОМЧИК.