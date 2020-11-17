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В Пуховичском районе официально введен  масочный  режим

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Решением райисполкома №4212 от 16 ноября  утвержден Комплексный план санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и  распространения   инфекции COVID-19 в Пуховичском районе  в 2020-2021 годах. В  соответствии  с   ним    с 16 ноября текущего  года  в  регионе  введен  масочный  режим.  На  период  неблагополучной эпидемиологической ситуации ограничено проведение спортивных, культурных, зрелищных, научных, религиозных и иных массовых мероприятий.

Наталья  ПАРХОМЧИК.

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