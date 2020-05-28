Коротко о разном 

В Пуховичском районе ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных

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В нашем районе в дни проведения последних школьных звонков и выпускных вечеров будет ограничена продажа алкогольных напитков.

Так в решении Пуховичского районного  исполнительного комитета № 1735 от 21 мая 2020 года «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Пуховичского района» отмечено: ограничить на территории Пуховичского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, с 00.00 до 24.00:

30 мая 2020 года в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

10 июня 2020 года в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.

 

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