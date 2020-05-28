В Пуховичском районе ограничат продажу алкоголя в дни последних звонков и выпускных

В нашем районе в дни проведения последних школьных звонков и выпускных вечеров будет ограничена продажа алкогольных напитков.

Так в решении Пуховичского районного исполнительного комитета № 1735 от 21 мая 2020 года «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории Пуховичского района» отмечено: ограничить на территории Пуховичского района продажу алкогольных напитков, за исключением розничной торговли на объектах общественного питания в розлив, с 00.00 до 24.00:

30 мая 2020 года в связи с проведением мероприятий, направленных на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними;

10 июня 2020 года в связи с проведением выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.