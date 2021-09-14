Уважаемы граждане!

В Пуховичском районе организован сбор вторичных материальных ресурсов (макулатура, стеклобой тарный смешанный и листовой (оконный), полимеры (ПЭТ-бутылка, пластмасса, полиэтилен) и опасных отходов, таких как:

— батарейки;

— бытовая техника (не разукомплектованная);

— ртутьсодержащие градусники и лампочки;

— автомобильные аккумуляторы;

— отработанные машинные масла;

— шины;

— отходы электронного и электрического оборудования;

Опасные отходы можно отвезти по адресу: г.Марьина Горка, ул.Октябрьская,131(Площадка по «Заготовке и переработке ВМР).

Вторичные материальные ресурсы можно сдать как в приемные пункты ВМР, так и по адресу: г.М.Горка, ул. Октябрьская,131(Площадка по «Заготовке и переработке ВМР).

Прием отработанных масел от физических лиц производится на безвозмездной основе.

Также по заявкам от населения осуществляется сбор и вывоз старой бытовой техники, электроники и ВМР за денежную компенсацию в зависимости от веса.

Месторасположение приемных пунктов ВМР:

1. г. Марьина Горка, ул.Октябрьская,63А, двор ЖКХ

2. г. Марьина Горка, ул. П. Гучка (р-н Криница)

3. г. Марьина Горка, ул. Новая Заря (р-н водоканала)

4. д. Бор

5. п. Дружный, ул. Чепика,3

6. г.п.Свислочь, ул.Партизанская, 23

7. п.Габриелевка

У собственников сектора индивидуальной жилой застройки, расположенных в г. М. Горка, аг. Блонь, аг. Пуховичи, д. Заречье, д. Михайлово, аг. Новоселки, п. Марьино, д. Дайнова, д. Лядцо, д. Владимировка есть возможность получить в постоянное пользование специальные контейнеры, объемом 0,12 м3, совершенно бесплатно. Это контейнеры предназначены для сбора ВМР (желтого цвета), а для сбора ТКО (черного цвета).

В желтый контейнер можно отправлять бумагу, стекло, пластик, которые затем будут досортированы. По графику содержимое желтого контейнера вывозится один раз в месяц, а бытовые отходы — один раз в неделю. В определенный день хозяева просто выкатывают контейнер на улицу.

Для того, чтобы получить контейнеры, необходимо позвонить по телефону 6-02-76 или обратиться по адресу: г. Марьина Горка, ул. Октябрьская, 131, либо на участок по сбору и удалению ТКО, который находится в административном здании УП «Жилтеплосервис» КХ напротив автостанции.

После заключения договора собственник жилого дома может сразу же забрать контейнеры, но при желании можно осуществить доставку контейнеров силами предприятия на место.

Единственное условие: нужно бережно относиться к предоставленному коммунальной организацией имуществу.