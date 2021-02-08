В Пуховичском районе пенсионер упал в колодец — его спасли односельчане

6 февраля около 17:45 сотрудникам МЧС сообщили, что в д. Шацк Пуховичского района мужчина провалился в колодец. Пострадавшему помогли односельчане. Об этом сообщает minobl.mchs.gov.by.



В деревне Шацк Пуховичского района пенсионер, набирая воду из питьевого колодца, оступился и упал в него. Глубина колодца — почти 4 метра, поэтому самостоятельно выбраться потерпевший не смог.

Проходящая мимо женщина увидела открытый колодец и стоящее рядом пустое ведро. Она обнаружила попавшего в беду мужчину, позвала соседей, вызвала спасателей и скорую помощь.

Еще до прибытия сотрудников МЧС односельчане с помощью веревки достали пострадавшего из опасной ловушки. Спасатели отнесли его домой, переодели в сухую одежду и укутали теплым одеялом. Прибывшие на вызов медики доставили мужчину в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Источник: МЛЫН.BY