В Пуховичском районе на пожаре в своем доме погибла 84-летняя женщина

Жилой дом горел вечером 28 декабря в агрогородке Голоцк Пуховичского района на Народной улице. Справившись с огнем, спасатели обнаружили 84-летнюю хозяйку без признаков жизни.

Официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о пожаре в Голоцке поступило в центр оперативного управления Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в 22:22. На месте обнаружена погибшая хозяйка 1936 года рождения, пенсионерка. Причина пожара и гибели устанавливаются.

Председатель Голоцкого сельсовета Виктор Малуха рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Бабушка жила одна. Ее дети проживают в Минске. Трудно пока сказать, из-за чего мог начаться пожар. В доме никто не курил. Хозяйка из-за возраста с трудом передвигалась. Осенью ей ремонтировали печь и перекрывали крышу.

Проверку по факте гибели человека проводит Пуховичский районный отдел Следственного комитета.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Елена Крупенина сообщила нашему порталу, что предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления.

По словам Елены Крупениной, причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза. Пожарно-техническая определит точную причину возгорания.

Источник: МЛЫН.BY.