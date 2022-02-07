В Пуховичском районе прошел районный этап конкурса «Школа безопасности»

В Пуховичском районе на базе ГУО «Марьиногорская гимназия» состоялся районный этап Республиканского конкурса «Школа безопасности». Ребята со всех школ района с 1 по 11 классы демонстрировали свои знания по основам безопасности жизнедеятельности. Многие из них в будущем мечтают стать спасателями.

Конкурс состоял из решения тестовых заданий, с которыми участники отлично справились, имея за плечами большой багаж знаний. Победителями стали школьники, которые набрали наибольшее количество баллов. Следует отметить, что высоких баллов было очень много, что, в свою очередь, говорит о хорошем уровне подготовки ребят.

В возрастной категории 1-4 классы победителями стали:

– 1 место Карнейчик Александра ГУО «Марьиногорская гимназия;

– 2 место Сачок Анна ГУО «Озериченский УПК детский сад базовая школа»;

– 3 место Самусевич Валерия ГУО «Руденская средняя школа».

В возрастной категории 5-8 классы победителями стали:

– 1 место Кураш Диана ГУО «Марьиногорская гимназия;

– 2 место Соколова Валерия ГУО «Дричинская базовая школа»;

– 3 место Горельчик Полина ГУО «Руденская средняя школа».

В возрастной категории 9-11 классы победителями стали:

– 1 место Кадаев Илья ГУО «Марьиногорская гимназия;

– 2 место Машлякевич Илья ГУО «Свислочская средняя школа имени А.Г.Червякова»;

– 3 место Сечко Надежда ГУО «Дричинская базовая школа».

А также призовые места за высокий уровень подготовки учащихся учреждения образования по основам безопасности жизнедеятельности присвоены учреждениям образования:

– 1 место ГУО «Марьиногорская гимназия»;

– 2 место ГУО «Дричинская базовая школа»;

– 3 место ГУО «Руденская средняя школа».

Все победители и участники получили дипломами и подарки от Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В проведении конкурса принимали участие представители Пуховичского РОЧС, управление по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома, РК ОО «БРСМ». А также оказали спонсорскую поддержку в проведении конкурса «Школа безопасности» ОАО «Машпищепрод».

Пуховичский РОЧС.