В Пуховичском районе прошла трудовая акция, приуроченная к 30-летию белорусского предпринимательства

У предпринимателей нашей страны юбилей: 28 мая исполнилось 30 лет со времени принятия Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь». К этой дате была приурочена трудовая акция, которая прошла на территории нашего района. В ней приняли участие представители различных министерств и ведомств, Минского областного и Пуховичского районного исполнительных комитетов, бизнес-сообществ, парламентарии.

Местом сбора участников акции стал городской поселок Руденск. Здесь их принимал инкубатор малого предпринимательства УП «УИН». Собравшихся приветствовал Министр экономики Александр Червяков. Директор бизнес-инкубатора Елена Яшович рассказала о деятельности предприятия, проектах, которые оно поддерживает. Она представила гостям временного поверенного в делах Сербии в Беларуси Александра Цревара: инкубатор малого предпринимательства УП «УИН» в своей деятельности тесно связан с Сербией. В числе участников мероприятия был и известный белорусский баскетболист Дмитрий Полищук, который реализует свой бизнес-проект.

Интересную экскурсию для участников мероприятия организовали в ООО «Инфида». Это новое современное предприятие, которое оказывает полный комплекс услуг по доработке и хранению зерновых и белковых культур.

А затем гости района отправились на объекты, где непосредственно проходила трудовая акция. Одна группа трудилась на территории строящегося в поселке Дружный детского сада, вторая устанавливала теплицу в Руденской вспомогательной школе-интернат.

Наталья ПАРХОМЧИК.