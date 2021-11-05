В Пуховичском районе проведен мониторинг котельных 

В целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации котельного оборудования работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проводят мониторинги котельных, обеспечивающих теплом социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения.

Старший инженер сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пуховичского района Виталий Коваль посетил несколько котельных, которые обеспечивают теплом жителей Пуховичского района.

Во время мониторинга было проверено прошел ли персонал котельной обучение по программе пожарно-технического минимума и периодическую проверку знаний по промышленной безопасности, что не мало важно для такой ответственной работы. Проверено имеются ли в котельной производственные инструкции, план локализации и ликвидации аварийных ситуаций, график проведения противоаварийных тренировок и отметки в журнале об их проведении.

По результатам мониторинга котельной № 5 а.г. Дубровка и котельной № 10 д. Новый Уборок можно смело отметить, что отопительное оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Обслуживающий персонал показали высокий уровень знаний, в случае возникновения чрезвычайной ситуации и готовы к применению своих знаний на практике. А также средства пожаротушения все в наличии и исправны.

Пуховичский РОЧС.