Коротко о разном 

В Пуховичском районе проходит акция «Портфель школьника»

61 Redactor Комментариев нет

Уважаемые пуховчане! Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» проводит акцию «Портфель школьника».

Если у вас остались добротная одежда и обувь, которые можно было бы передать нуждающимся семьям, если вы можете поделиться канцтоварами и школьными принадлежностями, ждем вас в будние дни с 8.30 до 17.30  по  адресу:  г. Марьина Горка, ул. Новая   Заря,  ТБЦ  «Хельсинки»,  2-й этаж, каб.163, ГУ  «ТЦСОН  Пуховичского района». Телефоны для справок:  6-05-86, 6-05-84.

Также помощь в виде канцтоваров и школьных принадлежностей  можно  оставить  в  магазине  «ГОРОДОК» по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д.25А.

Акция продлится до 1 октября.

Заранее благодарны вам за понимание и помощь. Будем признательны за участие в данной акции.

Вам также может понравиться

В Пуховичском районе объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление

Redactor 0

Пуховичский РОЧС сообщает

Redactor 0

30 сентября пройдет мото-шоу.

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿