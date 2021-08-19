В Пуховичском районе проходит акция «Портфель школьника»

Уважаемые пуховчане! Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Пуховичского района» проводит акцию «Портфель школьника».

Если у вас остались добротная одежда и обувь, которые можно было бы передать нуждающимся семьям, если вы можете поделиться канцтоварами и школьными принадлежностями, ждем вас в будние дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, ТБЦ «Хельсинки», 2-й этаж, каб.163, ГУ «ТЦСОН Пуховичского района». Телефоны для справок: 6-05-86, 6-05-84.

Также помощь в виде канцтоваров и школьных принадлежностей можно оставить в магазине «ГОРОДОК» по адресу: г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д.25А.

Акция продлится до 1 октября.

Заранее благодарны вам за понимание и помощь. Будем признательны за участие в данной акции.