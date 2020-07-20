В Пуховичском районе работает общественная приемная
Адрес общественной приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж).
Телефон: 6-02-73.
График работы общественной приемной
20 июля (понедельник)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичской районной организации БООВ Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;
начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анна Ивановна ЦЫТОВИЧ;
заведующий поликлиникой № 1 Ольга Александровна БУЗА;
начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.
21 июля (вторник)
с 13.00 до 19.00
первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна МАЗАНИК;
заместитель директора по жилищному фонду УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирина Станиславовна КАСТ;
главный специалист отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК;
врач-эпидемиолог ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна Ивановна ХВОСТОВА.
22 июля (среда)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ;
специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;
главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анастасия Анатольевна СОЛОВЕЙ.
23 июля (четверг)
с 13.00 до 19.00
председатель Пуховичского районного объединения профсоюза Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;
начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК;
заместитель начальника землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Ольга Ивановна КОЧЕРГИНА;
исполняющий обязанности главного инженера ГП «Пуховичский водоканал» Зинаида Ивановна БУРКО.
24 июля (пятница)
с 13.00 до 19.00
председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО;
начальник отдела экономики Пуховичского рай-исполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА;
заместитель главного врача по МОН УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ;
начальник Марьиногорского бюро РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Андрей Владимирович ШАРЫЙ.
25 июля (суббота)
с 10.00 до 12.00
председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;
директор филиала «ДЭУ №68» Анатолий Олегович ТЕЛЫШЕВ.