Общество 

В Пуховичском районе работает общественная приемная

78 Redactor Комментариев нет

Адрес  общественной  приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж).

Телефон: 6-02-73.

График работы общественной  приемной

20  июля  (понедельник) 

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичской районной организации   БООВ  Анна  Александровна  СОБОЛЕВСКАЯ;

начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости  и  социальной  защите  Пуховичского    райисполкома   Анна  Ивановна  ЦЫТОВИЧ;

заведующий поликлиникой № 1 Ольга Александровна БУЗА;

начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома  Александр Евгеньевич БАЕШКО.

 

21  июля  (вторник) 

с 13.00 до 19.00

первый   секретарь    Пуховичской  РО ОО  «БРСМ»   Елена  Анатольевна  МАЗАНИК;

заместитель директора по жилищному фонду УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирина Станиславовна КАСТ;

главный специалист отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК;

врач-эпидемиолог ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна  Ивановна  ХВОСТОВА.

 

22  июля  (среда)

 с 13.00 до 19.00

председатель  Пуховичской   районной  организации ОО «Белая Русь» Людмила  Николаевна  САРНОВА;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского  райисполкома  Сергей  Николаевич   МЕЖЕННЫЙ;

специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;

главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анастасия Анатольевна СОЛОВЕЙ.

 

 23  июля  (четверг)

 с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного объединения профсоюза   Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;

начальник  отдела  архитектуры  и  строительства Пуховичского райисполкома   Татьяна    Леонидовна   СИЛИВОНЧИК;

заместитель начальника землеустроительной службы Пуховичского  райисполкома  Ольга   Ивановна    КОЧЕРГИНА;

исполняющий обязанности главного инженера ГП  «Пуховичский водоканал» Зинаида Ивановна БУРКО.

 

 24  июля  (пятница)

 с 13.00 до 19.00

председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО;

начальник   отдела   экономики  Пуховичского  рай-исполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА;

заместитель главного врача по МОН УЗ «Марьиногорская ЦРБ»  Максим Владиславович ТОВКАЙ;

начальник Марьиногорского бюро РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Андрей Владимирович  ШАРЫЙ.

 

 25  июля  (суббота)

с 10.00 до 12.00

председатель   Пуховичской  районной  организации ОО «Белая Русь» Людмила  Николаевна  САРНОВА;

директор филиала «ДЭУ №68» Анатолий Олегович ТЕЛЫШЕВ.

 

Вам также может понравиться

Самая лепшая ў свеце з прафесій.

Redactor 1

Радуница — день поминания усопших

Redactor 0

Любители  легкой наживы выходят на поля

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿