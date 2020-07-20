В Пуховичском районе работает общественная приемная

Адрес общественной приемной: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, дом 51, кабинет 10 (второй этаж).

Телефон: 6-02-73.

График работы общественной приемной

20 июля (понедельник)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичской районной организации БООВ Анна Александровна СОБОЛЕВСКАЯ;

начальник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анна Ивановна ЦЫТОВИЧ;

заведующий поликлиникой № 1 Ольга Александровна БУЗА;

начальник землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Александр Евгеньевич БАЕШКО.

21 июля (вторник)

с 13.00 до 19.00

первый секретарь Пуховичской РО ОО «БРСМ» Елена Анатольевна МАЗАНИК;

заместитель директора по жилищному фонду УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Ирина Станиславовна КАСТ;

главный специалист отдела экономики Пуховичского райисполкома Светлана Николаевна ЖИЛЬЧИК;

врач-эпидемиолог ГУ «Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна Ивановна ХВОСТОВА.

22 июля (среда)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Пуховичского райисполкома Сергей Николаевич МЕЖЕННЫЙ;

специалист по организационно-кадровой работе управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Наталья Михайловна БОГДАНОВИЧ;

главный специалист управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома Анастасия Анатольевна СОЛОВЕЙ.

23 июля (четверг)

с 13.00 до 19.00

председатель Пуховичского районного объединения профсоюза Людмила Федоровна ГУЛЯКЕВИЧ;

начальник отдела архитектуры и строительства Пуховичского райисполкома Татьяна Леонидовна СИЛИВОНЧИК;

заместитель начальника землеустроительной службы Пуховичского райисполкома Ольга Ивановна КОЧЕРГИНА;

исполняющий обязанности главного инженера ГП «Пуховичский водоканал» Зинаида Ивановна БУРКО.

24 июля (пятница)

с 13.00 до 19.00

председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира» Елена Викентьевна СЕНЬКО;

начальник отдела экономики Пуховичского рай-исполкома Елена Валентиновна ГРОШЕВА;

заместитель главного врача по МОН УЗ «Марьиногорская ЦРБ» Максим Владиславович ТОВКАЙ;

начальник Марьиногорского бюро РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Андрей Владимирович ШАРЫЙ.

25 июля (суббота)

с 10.00 до 12.00

председатель Пуховичской районной организации ОО «Белая Русь» Людмила Николаевна САРНОВА;

директор филиала «ДЭУ №68» Анатолий Олегович ТЕЛЫШЕВ.