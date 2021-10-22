В Пуховичском районе стартовала акция МЧС «За безопасность — вместе»

Для повышения уровня безопасности населения и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 18 по 29 октября 2021 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность — вместе».

В ходе акции работники Пуховичского РОЧС совместно с заинтересованными службами проинформируют население о состоянии пожарной безопасности на территории района, разъяснят гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками.

Главной целью акции является снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, а также укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Также, работники Пуховичского РОЧС предоставляют гражданам возможность проведения обследования противопожарного состояния домовладений (квартир). Для этого необходимо подать заявку. Более подробную информацию можно получить по телефонам 6-03-37 или 101.