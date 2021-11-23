В Пуховичском районе стартовала акция «Пешеход»

По-прежнему остается высоким удельный вес автоаварий с участием пешеходов. Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с данной категорией является игнорирование самими пешеходами Правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников.

Многие пешеходы не хотят понимать, что водитель не в силах мгновенно остановить свой автомобиль, чтобы избежать наезда. В темное время суток пешеходы становятся наиболее уязвимыми. Водителям следует быть предельно сосредоточенными при проезде по слабо освещенным или неосвещенным участкам дорог вблизи населенных пунктов. Именно там наиболее высока вероятность появления на проезжей части пешеходов. Водитель должен быть готов к любым неожиданностям со стороны пешеходов – хождение по дорогам в состоянии алкогольного опьянения, переход проезжей части в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования дорожного движения.

Наибольший уровень пешеходного травматизма отмечается в осенне — зимний период и доля аварий с участием пешеходов достигает 60-70% от всех ДТП. Такое положение обусловлено тем, что в это время года короткий световой день. При движении в темноте по неосвещенным дорогам водитель видит только ту часть дороги, которая освещена фарами автомобиля. При этом восприятие глазом световых контрастов становится хуже, чем при дневном свете, и труднее заметить пешеходов, велосипедистов и гужевой транспорт. Уже в ранних сумерках отчетливо видимые днем предметы блекнут, а после захода солнца становятся едва различимыми. А в неблагоприятных погодных условиях невыразительная фигура человека полностью сливается с темнотой, и с места водителя становится практически невидимой.

Ситуация усложняется еще и тем, что пешеходы, как правило, думают, что тот, кто за рулем, их уже заметил. Проводимый Госавтоинспекцией следственный эксперимент позволил установить, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 м. При скорости 60 км/ч за одну секунду автомобиль проезжает около 17 метров. За это время водитель только успеет сообразить, что или кто перед ним. Затормозить или удачно сманеврировать не всегда бывает и возможно, в том числе из-за скорости, состояния дорожного покрытия, наличия других препятствий. Поэтому возникает существенная необходимость сделать пешеходов, велосипедистов, гужевые повозки, коляски и прочее как можно более заметными, для увеличения расстояния с момента обнаружения. Для этих целей широко используются специальные светоотражающие аксессуары (значки, подвески, ленты).

Правила дорожного движения обязывают пешехода при движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначить себя световозвращающим элементом (элементами) (п.17.1 ПДД).

За 10 месяцев т.г. на территории Пуховичского района Минской области зарегистрировано 8 аварий с участием пешеходов, в которых 5 человек погибли и 3 травмированы. 2 ДТП произошли по вине пешеходов. Практически все автоаварии, где виновны пешеходы, закончились трагически. В основном автоаварии со смертельным исходом произошли в темное время суток. На одежде пеших участников дорожного движения световозвращающие элементы отсутствовали.

Всего же с начала года к административной ответственности по ст.18.20 КоАП Республики Беларусь привлечено 816 пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевого транспорта и других лиц, участвующих в дорожном движении и не управляющих транспортным средством.

09.03.2021 около 00.00 часов водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Хонда Аккорд двигаясь по 16-му км автодороги Р92 со стороны г. Старые Дороги в сторону г.М.Горка (вне населенного пункта вблизи д.Синча, участок дороги не оборудован освещением) совершил наезд на пешехода 1999 года рождения, который шел по полосе движения в направлении г.М.Горка в попутном направлении автомобилю. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми 09.03.2021 был доставлен в УЗ «Марьиногорская ЦРБ». Водитель с места ДТП скрылся в направлении д. Теребуты Стародорожского района Минской области, где был задержан сотрудниками Пуховичского и Стародорожского РОВД. Пострадавший на месте ДТП обнаружен проезжим водителем 09.03.2021 около 00 часов 25 минут.В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ. Водитель задержан. Предварительно все участники ДТП трезвы.

02.10.2021 около 20.30 часов водитель автомобиля Опель Вивара 1985 г.р., уроженец РФ, двигаясь по а/д Н-9345 д. Ветеревичи ул. Центральная в направлении д. Селецк, совершил наезд на пешехода, 1968 г.р., уроженец и житель д. Ветеревичи, двигающегося по проезжей части дороги в попутном направлении без использования световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия. Предварительно все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК РБ. Водитель задержан.

Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают пьяные пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Поведение пьяного невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять необходимые меры предосторожности: остановиться, объехать пьяного на таком расстоянии, чтобы тот не смог натолкнуться на автомобиль. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть, такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями.

04.04.2021 в 01:54 часов водитель, управляя автомобилем БМВ, двигаясь по автодороге Р-68 (Пуховичи-Узда-Негорелое), на 39-ом км в

направлении д. Валерьяны Узденского района, совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги пешехода. В результате наезда пешеход 1984 года рождения, получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. На вещах пешехода, светоотражающие элементы отсутствовали.

24.07.2021 в 01:15 часов водитель, управляя автомобилем «Пежо», двигаясь по автодороге М5 (Минск-Гомель), на 55-ом км в направлении г. Гомель Пуховичского района, совершил наезд на движущуюся в попутном направлении гужевую повозку под управлением извозчика 1976 года рождения. В результате наезда находившаяся в гужевой повозке пассажир 1977 года рождения, получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. На гужевой повозке, светоотражающие элементы отсутствовали.

В целях стабилизации обстановки в сфере безопасности дорожного движения, а также в связи с сокращением светового дня и увеличением рисков совершения ДТП с участием пешеходов, с 23 по 26 ноября 2021 года Госавтоинспекция Пуховичского района Минской области проводит профилактическую акцию «Пешеход!».

Акция направлена на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и велосипедистов, пропаганду необходимого использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.

В ходе акции будут организованы рейдовые мероприятия с привлечением максимального количества сотрудников милиции общественной безопасности и других заинтересованных лиц по ежедневной отработке в «часы пик» и в темное время суток нерегулируемых пешеходных переходов, участков автомобильных дорог, улиц населенных пунктов, наиболее подверженных риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов.

Что касается ответственности пешеходов согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, то она такова:

— в отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, велосипедиста и возчика гужевого транспорта, которые нарушили ПДД, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение ими Правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 базовых величин. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения. В случае если нарушение Правил дорожного движения повлекло причинение потерпевшему легкого телесного повреждения, а равно оставление места ДТП, участниками которого они (пешеходы, велосипедисты, возчики гужевого транспорта) являются, виновный подвергается штрафу от 5 до 20 базовых величин.

Категория велосипедистов также входит в группу риска, если они не обозначены световозвращающими элементами. По вине велосипедистов за 8 месяцев т.г. на территории Минской области произошло 21 ДТП, в которых 2 человека погибли, 19 – получили травмы.

Напоминаем, велосипедистам необходимо оборудовать свои велосипеды фарами (фонарями), излучающими спереди белый свет, сзади – красный, и помнить, что по проезжей части дороги велосипедисту можно двигаться не далее 1 метра от ее правого края.

Проблемой также остаются наезды на пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах. Несмотря на то, что при этом очевидна вина водителей, которые нарушают требования правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, здесь усматривается и личная беспечность пешеходов.

Имея преимущество, пешеход обязан быть предельно внимательным, осторожным, не отвлекаться при переходе проезжей части и своими действиями не создавать препятствия для движения транспортных средств. Что же касается обязанностей водителя – при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, вплоть до остановки транспортного средства, чтобы уступить дорогу пешеходам. Если перед пешеходным переходом остановилось, стоит или замедлило движение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся по соседним полосам движения в попутном направлении, должны снизить скорость движения и при наличии пешеходов уступить им дорогу. Из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов не редко происходят ДТП.

Согласно статьи 18.13 ч.7 КоАП Республики Беларусь, за непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам наступает административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 базовых величин. За повторные же такие действия, согласно ст.18.13 ч.14 КоАП Республики Беларусь, в течении года после наложения административного взыскания, водители заплатят штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям не превышать скорость, соблюдать дистанцию, быть предельно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов, где в любое время на дороге может оказаться пешеход.

Пешеходам проявлять осторожность и внимательность в дорожном движении, особенно при переходе нерегулируемых пешеходных переходов. И таким важным элементом безопасности в темное время суток как фликер — не стоит пренебрегать!

Также обращаем внимание и родителей на необходимость обозначения световозвращающими элементами юных участников дорожного движения! Фликеры должны быть как на одежде, так и на школьной сумке ребенка!

Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

ОГАИ Пуховичского РОВД.