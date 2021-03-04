В Пуховичском районе стартовала акция «Выбираем студотряд!»

Во время летних каникул многие школьники и студенты хотят не только отдохнуть, но и заработать. В этом им помогает районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

3 марта стартовала республиканская акция «Выбираем студотряд!». Ребята в возрасте от 14 лет, желающие поработать в летний период, уже сейчас могут выбрать, в какой организации они хотят трудиться.

— Для трудоустройства необходимо заполнить анкету по месту учебы либо обратиться в районный комитет, — сообщила первый секретарь Пуховичского РК ОО «БРСМ» Елена Мазаник. — На сегодняшний день рабочие места для молодежи в составе студотрядов готовы предоставить следующие организации: ГЛХУ «Пуховичский лесхоз», УП «Жилтеплосервис» КХ, оздоровительный лагерь «Лесная сказка», ГУО «Марьиногорский ордена «Знак Почета» государственный аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка», ОАО «Руденск», ООО «Пуховичское МПМК-14». Надеемся, этот список еще пополнится.

Совершеннолетние учащиеся и студенты также могут обращаться за содействием в трудоустройстве в летний период в РК ОО «БРСМ»: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 51. Тел.: 3-40-30.

Елизавета СТЕФАНЯК.