Ликвидация чрезвычайной ситуации: столкнулись цистерна, перевозящая аммиак, и грузовой автомобиль…

25 мая в Пуховичском районе пройдут учения, в ходе которых будут отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций на уникальном промышленном объекте – ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

В ходе данных учений будут отработаны две комплексные ситуации.

Согласно первой водной, на территории объекта произойдет столкновение цистерны, перевозящей аммиак, с грузовым автомобилем. В результате происшествия будет происходить истечение аммиака. Кроме того, блокированными под автомобилями окажутся два работника предприятия.

События на второй аварийной площадке будут связаны с огнем пожара и отсутствием воды в трубопроводе для его тушения. Согласно вводной, произойдет загорание на складе готовой продукции – комбикорма. С целью доставки воды для тушения к месту ЧС направят пожарный аварийно-спасательный поезд Минского отделения БелЖД. К слову, поезд способен перевозить более 100 тонн огнетушащего вещества. Также спасатели планируют использовать вертолет авиации МЧС. Для эвакуации персонала, отрезанного дымом на крыше завода, будет работать отделение альпинистов-спасателей.