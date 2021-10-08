В Пуховичском районе в ДТП погибли три человека

Следователи работают на месте смертельного ДТП в Пуховичском районе, в котором погибли 3 человека. Подробности рассказали в СК.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем Audi 80, двигался по автодороге М5 Минск — Гомель в направлении Гомеля. Около 19 часов вблизи деревни Крупка Пуховичского района он наехал на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta, за рулем которого был 27-летний мужчина. Так в машине находился пассажир.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте происшествия. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель Audi госпитализирован.

Следственным управлением УСК по Минской области в отношении водителя Audi, 29-летнего жителя Марьиной Горки, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РБ.