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В Пуховичском районе в ДТП погибли три человека

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Следователи работают на месте смертельного ДТП в Пуховичском районе, в котором погибли 3 человека. Подробности рассказали в СК.

Предварительно установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем Audi 80, двигался по автодороге М5 Минск — Гомель в направлении Гомеля. Около 19 часов вблизи деревни Крупка Пуховичского района он наехал на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Jetta, за рулем которого был 27-летний мужчина. Так в машине находился пассажир.

В результате ДТП водитель и пассажир Volkswagen скончались на месте происшествия. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель Audi госпитализирован.

Следственным управлением УСК по Минской области в отношении водителя Audi, 29-летнего жителя Марьиной Горки, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РБ.

Автор фото: СК  

Источник: МЛЫН.BY

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