В Пуховичском районе во время отдыха на озере утонул мужчина. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Трагический инцидент произошел утром 10 июля. 47-летний житель Марьиной Горки отдыхал вместе со своими знакомыми на берегу озера. Компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина отправился купаться и не вернулся.

Спустя некоторое время на место происшествия прибыли сотрудники ОСВОД. Они достали из воды тело мужчины. Признаков жизни он уже не подавал.

На месте происшествия также работали сотрудники Следственного комитета: они опросили свидетелей и осмотрели место инцидента. Обстоятельства и причины смерти мужчины устанавливаются. Назначена судебно-медицинская экспертиза.