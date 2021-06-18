В поселке Марьино вызволили из ловушки 15-килограммового бобра

В поселке Марьино под Марьиной Горкой только и разговоров, что о бобре, который провалился в приямок подвального окна жилого дома. Дикого зверя обнаружили прохожие и позвали на помощь все причастные к такому делу службы района: МЧС, ЖКХ, инспекцию охраны животных, ветеринарную станцию и лесничество.

Как рассказывает одна из участниц этого происшествия, сначала на вызов приехали только ветеринарные врачи, но сами они достать бобра не смогли, поскольку приямок был частично заколочен досками. Тогда вызвали МЧС, те, в свою очередь, перенаправили заявку в организацию ЖКХ. Еще позвали егеря, чтобы он проследил за операцией по спасению дикого животного. Отозвались также местные зоозащитники, предоставившие клетку для котов, в которую планировали поместить бобра.

Подготовка к спасению попавшего в ловушку животного шла долго, а само вызволение заняло всего несколько минут. Сотрудники УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района Курилович Максим и Линник Влад вскрыли приямок и опустили в него клетку. Бобр оказался сообразительный и сам в нее забрался, благодаря чему и был спасен.

Заведующая райветстанцией Ирина Захарова и ветврач Анна Дударева осмотрели животное и заключили: бобр здоров и может быть выпущен в естественную среду обитания. Однако до этой среды обитания 15-килограммового зверя надо было еще доставить! И тут тоже помогли сотрудники ЖКХ – предоставили машину, куда погрузили клетку с бобром.

Говорят, что, когда бобра отпускали, он встал на задние лапы и так попрощался со своими спасителями.

Источник: МЛЫН.ВУ