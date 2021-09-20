В Пуховичском районе за ночь обворовали два магазина

Подозреваемых в хищении сразу из двух торговых точек задержали. О происшествии сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в официальном телеграм-канале.

Хищения были совершены в ночь с 5 на 6 сентября по одной схеме: злоумышленники выбрали торговые точки без сигнализации и проникли в них, отжав стеклопакеты.

Первая кража была зафиксирована в Правдинском — там из продуктового магазина вынесли алкоголь и сигареты на 1,6 тыс. рублей. А в Руденске неизвестные забрали сейф с выручкой около 10,5 тыс. рублей.

С помощью записей камер наблюдения сыщики установили причастность к обоим преступлениям 33-летнего жителя Борисовского района и 24-летнего жителя Слуцкого района. До задержания они успели выбросить сейф в водоем.

Следователи дали правовую оценку действиям дуэта и возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц в крупном размере. Фигуранты привлекались к уголовной ответственности, причем младший — четырежды за хищения имущества.

Источник: МЛЫН.BY