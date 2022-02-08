В Пуховичском районе завершился первый этап республиканской акции «Безопасность — в каждый дом»

Чтобы привлечь внимание жителей своего района к теме возникновения чрезвычайных ситуаций в жилом секторе, а также проблеме гибели в огне, представители Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям регулярно проводят профилактические беседы и мероприятия.

В рамках первого этапа акции «Безопасность – в каждый дом», работники Пуховичского РОЧС активно проводили профилактические выступления в трудовых коллективах, а также разворачивали «Пожарную лабораторию» на территории вторсырья в своем регионе.

В завершении первого этапа акции, представители МЧС направили свой путь безопасности в деревню Пуховичи, для проведения мероприятия в МОО «Милосердия». Душевно и приветливо их встретили жители, которые проходят реабилитацию в этом центре.

Мероприятие прошло на ура и с большой пользой! Присутствующие активно принимали участие в полезном разговоре о пожарной безопасности, а также отлично справлялись с заданиями, подготовленными специалистом сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС. Внимательно просматривали фильм «Безопасность в каждый дом».

После просмотра фильма, для участников мероприятия, работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подготовили неожиданное и необычное задание. С помощью специального аппарата, в помещении появилось безопасное плотное задымление. Присутствующим предстояло без паники, немедленно покинуть здание.

Участники отлично справились и с этим заданием, применяя все свои знания и навыки в случае задымления и эвакуации. Прикрывая дыхательные пути влажной тряпкой либо локтевым сгибом, двигаясь вдоль стены мужчины дружно, без паники вышли к выходу. Окунувшись в атмосферу реального возникновения пожара, присутствующих переполняла буря эмоций. Выражая свои эмоции, каждый представлял и рассказывал о том, что, например, могло бы случиться с ребенком при пожаре, либо с любым другим человеком, незнающим простые правила безопасности.

— Обещаю не допускать таких чрезвычайных ситуаций и беречь своих близких людей, — подытожил один из мужчин.

В завершении инспектор инспекции надзора и профилактики Пуховичского РОЧС раздал всем присутствующим наглядно изобразительную продукцию с полезными рекомендациями.

Пуховичский РОЧС.