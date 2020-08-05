В трудовых коллективах МЧС информирует 

В Пуховичском РОЧС чествовали лучших работников

61 Redactor Комментариев нет

Алексей Нестерович вручает нагрудный знак «Выдатнік» Андрею Тищенко.

Недавно отмечался День пожарной службы Республики Беларусь. Это праздник всех людей, которые часто в силу выбранной профессии  рискуют своей жизнью ради безопасности других. В числе тех, чей  девиз «Профессионализм. Отвага. Честь»,  и  коллектив Пуховичского РОЧС.

Традиционно спасатели в канун праздничной даты проводят интерактивные площадки в городском парке, конкурсы на знание правил пожарной безопасности, дают возможность всем желающим посидеть за рулем пожарной машины  и пройти через дымовую камеру.  В этом году все эти мероприятия прошли в рамках празднования Дня города в сквере за городским центром культуры.

Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович поздравил коллег с праздником и вручил лучшим заслуженные награды.

Нагрудным знаком «Выдатнік» пополнилась копилка профессиональных достижений старшего пожарного ПАСЧ №3 деревни Дубровка Даниила Дубовика, водителя ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Андрея Тищенко и старшего пожарного  этой же части Сергея  Коротенко.

Нагрудным знаком «165 год пажарнай службе» награждены  водители ПАСП №13 деревни Габриелевка Андрей Веремейчик и Виталий Гуринович.

Почетной грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  отмечен начальник ПАСП №12 деревни Озеричино Владимир Чехунов. Грамотой — командир отделения ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Александр Пинчук.

Во время подведения итогов служебной деятельности гарнизона за первое полугодие  было отмечено, что надзорно-профилактическая работа позволила уменьшить количество пожаров на 18 процентов.  За первое полугодие 2020 года в районе произошло 44 пожара, что на 18,5 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в  2019 году — 54). Этот результат — заслуга всего коллектива РОЧС.

Почетную грамоту Минского областного управления МЧС Алексей Нестерович вручил водителю ПАСЧ №1 города Марьина Горка Анатолию Кондрусю  и командиру отделения ПАСП №13 деревни Габриелевка Дмитрию Гутковскому, грамоту Минского областного управления МЧС — начальнику караула ПАСЧ №1 города Марьина Горка Алексею Бровко и командиру отделения ПАСП №14 деревни Орешковичи Александру Хващевскому.

Благодарность председателя Пуховичского райисполкома объявлена командиру отделения ПАСЧ №1 города Марьина Горка Дмитрию Ченчику и водителю  ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Сергею Конограю.

Благодарственное письмо  Пуховичского районного Совета депутатов вручили диспетчеру центра оперативного управления Елене Кремень и водителю ПАСЧ №1 города Марьина Горка Александру Горецкому.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.

Вам также может понравиться

По одной причине — сразу два автомобиля загорелись в нашем районе

Redactor 0

Получить теоретические и практические знания,  освоить  азы  профессии

Redactor 0

Спасатели Пуховичского РОЧС помогли найти заплутавшего в лесу человека

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿