В Пуховичском РОЧС чествовали лучших работников

Недавно отмечался День пожарной службы Республики Беларусь. Это праздник всех людей, которые часто в силу выбранной профессии рискуют своей жизнью ради безопасности других. В числе тех, чей девиз «Профессионализм. Отвага. Честь», и коллектив Пуховичского РОЧС.

Традиционно спасатели в канун праздничной даты проводят интерактивные площадки в городском парке, конкурсы на знание правил пожарной безопасности, дают возможность всем желающим посидеть за рулем пожарной машины и пройти через дымовую камеру. В этом году все эти мероприятия прошли в рамках празднования Дня города в сквере за городским центром культуры.

Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Начальник Пуховичского РОЧС Алексей Нестерович поздравил коллег с праздником и вручил лучшим заслуженные награды.

Нагрудным знаком «Выдатнік» пополнилась копилка профессиональных достижений старшего пожарного ПАСЧ №3 деревни Дубровка Даниила Дубовика, водителя ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Андрея Тищенко и старшего пожарного этой же части Сергея Коротенко.

Нагрудным знаком «165 год пажарнай службе» награждены водители ПАСП №13 деревни Габриелевка Андрей Веремейчик и Виталий Гуринович.

Почетной грамотой Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь отмечен начальник ПАСП №12 деревни Озеричино Владимир Чехунов. Грамотой — командир отделения ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Александр Пинчук.

Во время подведения итогов служебной деятельности гарнизона за первое полугодие было отмечено, что надзорно-профилактическая работа позволила уменьшить количество пожаров на 18 процентов. За первое полугодие 2020 года в районе произошло 44 пожара, что на 18,5 процента меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (в 2019 году — 54). Этот результат — заслуга всего коллектива РОЧС.

Почетную грамоту Минского областного управления МЧС Алексей Нестерович вручил водителю ПАСЧ №1 города Марьина Горка Анатолию Кондрусю и командиру отделения ПАСП №13 деревни Габриелевка Дмитрию Гутковскому, грамоту Минского областного управления МЧС — начальнику караула ПАСЧ №1 города Марьина Горка Алексею Бровко и командиру отделения ПАСП №14 деревни Орешковичи Александру Хващевскому.

Благодарность председателя Пуховичского райисполкома объявлена командиру отделения ПАСЧ №1 города Марьина Горка Дмитрию Ченчику и водителю ПАСЧ №5 на объектах ТЭЦ-5 Сергею Конограю.

Благодарственное письмо Пуховичского районного Совета депутатов вручили диспетчеру центра оперативного управления Елене Кремень и водителю ПАСЧ №1 города Марьина Горка Александру Горецкому.

Екатерина ДОБРИЦКАЯ.